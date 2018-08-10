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Infiniti представит новый родстер-электрокар

Премиальная японская компания Infiniti озвучила анонс по разработке и дальнейшему выпуску новейшего электрического родстера. Примечательной особенностью готовящегося проекта является то, что внешний вид будет во многом походить на классический автомобиль 40-годов 20 века.

До сих пор в компании не раскрывают детали готовящегося проекта, тем самым не давая возможности полностью понять - выпускать будут новинку в серийном производстве, или же речь идет лишь о демонстрации индивидуального прототипа в качестве единственного экземпляра для выставок. В целом, японские разработчики устремлены на то, чтобы в скором будущем представить большее количестве автомобилей на электродвигателях, которые становятся более востребованы у многих автолюбителей. Несколько имеющихся концептов также подтверждает данную политику бренда.

Infiniti представит новый родстер-электрокар


Несмотря на то, что ближайшие планы раскрыли весьма ограниченно, однако некоторые эксперты сходятся во мнении, что электрический родстер напомнит о тех моделях автомобилей, которые можно было встретить на дорогах крупных городов в 1940-х годах. Официальная премьера электрокара пройдет уже через несколько лет на одном из тематических вечеров с участием японской компании Infiniti.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:00
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