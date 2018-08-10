На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино»

В описании серии написано: «Пес Шарик озабочен, что на его блог почти никто не подписан, и он задаётся целью привлечь новых фолловеров. Проанализировав самые популярные ролики, герой решает запостить котика. Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета».

Персонажи в новой версии «Возвращение в Простоквашино» говорят голосами Гарика Сукачева, Антона Табакова, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой. Напомним, премьера мультипликационного фильма состоялась в социальных сетях еще 3 апреля текущего года. С момента первой публикации нового выпуска «Простоквашино» собрал более одного миллиона просмотров. Накануне вышла пятая серия ремейка любимого советского мультфильма под названием «Шарик хочет телефон».Пользователи Сети уже написали массу положительных комментариев и всего за сутки новая серия «Простоквашино» собрала более 100 тысяч просмотров.