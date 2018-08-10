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На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино»

Новая серия мультипликационного фильма «Возвращение в Простоквашино» появилась на официальном канале YouTube студии «Союзмультфильм». Новый выпуск посвящен тому, как собака по кличке Шарик пытается раскрутить свой блог.

На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино»


Персонажи в новой версии «Возвращение в Простоквашино» говорят голосами Гарика Сукачева, Антона Табакова, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой. Напомним, премьера мультипликационного фильма состоялась в социальных сетях еще 3 апреля текущего года. С момента первой публикации нового выпуска «Простоквашино» собрал более одного миллиона просмотров. Накануне вышла пятая серия ремейка любимого советского мультфильма под названием «Шарик хочет телефон».

В описании серии написано: «Пес Шарик озабочен, что на его блог почти никто не подписан, и он задаётся целью привлечь новых фолловеров. Проанализировав самые популярные ролики, герой решает запостить котика. Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета».




Пользователи Сети уже написали массу положительных комментариев и всего за сутки новая серия «Простоквашино» собрала более 100 тысяч просмотров.

 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:45
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