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Диетологи определили, сколько мёда можно съедать за сутки

Диетологи рассказали, сколько мёда в течение дня можно съедать. Как оказалось, дневная порция зависит от образа жизни человека, поэтому для каждого норма потребления мёда индивидуальна.

Диетологи определили, сколько мёда можно съедать за сутки


Однако специалистам всё же удалось вычислить среднюю суточную дозу мёда для здорового человека. Без ущерба для здоровья взрослому человеку можно в течение суток съедать около 100-150 грамм мёда. Эта доза рассчитана с тем условием, если человек заменяет мёдом сахар.

В том случае, если употреблять и сахар, и мёд, то суточную дозу пчелиного продукта стоит снизить до 50 грамм. Стоит напомнить, что в 100 граммах мёда содержится 330 килокалорий, 82,4 грамма углеводов и 0,3 грамма белка.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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