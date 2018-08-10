Диетологи определили, сколько мёда можно съедать за сутки

Однако специалистам всё же удалось вычислить среднюю суточную дозу мёда для здорового человека. Без ущерба для здоровья взрослому человеку можно в течение суток съедать около 100-150 грамм мёда. Эта доза рассчитана с тем условием, если человек заменяет мёдом сахар.В том случае, если употреблять и сахар, и мёд, то суточную дозу пчелиного продукта стоит снизить до 50 грамм. Стоит напомнить, что в 100 граммах мёда содержится 330 килокалорий, 82,4 грамма углеводов и 0,3 грамма белка.