АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Медики пояснили, как часто можно есть овсяную кашу

Медики уточнили, как часто можно употреблять в пищу овсяную кашу. Специалисты рекомендуют есть овсянку не чаще, чем один раз в два или три дня, чередуя её с другими продуктами и крупами.

Медики пояснили, как часто можно есть овсяную кашу


При этом очень важно, какая крупа применяется при приготовлении каши. Наиболее полезной считается овсянка, приготовленная из целых зёрен овса, но на это требуется много времени, поэтому большинство потребителей предпочитают каши из круп.

Каши быстрого приготовления заливаются кипятком, однако пользы в ней намного меньше, особенно если там содержатся кусочки фруктов, сахар и другие добавки. Такие каши часто употреблять не рекомендуется, так как можно испортить кишечник и набрать лишние килограммы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но
Медики пояснили, как часто можно есть овсяную кашу
Мужчина из 2098 года рассказал про путешествие в
Доктора еще трех специализаций смогут стать
Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе
Стало известно, кто купил самый крупный
В парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом
Помолвочные кольца полученные Аленой Савкиной,
Наталья Штурм встречается с мужчиной, которого не
Гастрольный фургон группы Aerosmith нашли в лесу
В Великобритании посмертная маска Сталина ушла с
Зрителей возмущает поведение Ксении Бородиной по
Цымбалюк-Романовская показала новое фото больной
Ученые нашли в яде пауков лекарство от эпилепсии
Зрители уверены, что Ольга Жарикова не поддается
Роспотребнадзор призвал не пускать на работу
Samsung анонсировала выпуск «умной» колонки с
Названы самые распространенные виды рака в России
На Урале после отравления детей проверяют
Мария Миронова рассказала, как ее ограбили на
Анна Бузова призналась, что никогда не завидовала
Страдающую из-за измены мужа Ани Лорак хейтеры
Бейонсе рассказала, что среди ее предков были рабы
Квазисвязанные состояния черных дыр можно
Поддержанный Минпромторгом РФ сырный фестиваль в
Екатерина Стриженова показала трогательный снимок
Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих
Поклонники Ксении Бородиной боятся, что ее могут
Грабитель лишил исполнителя песни Despacito
На пляже в Австралии нашли останки доисторической
Просмотреть все новости