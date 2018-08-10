Медики пояснили, как часто можно есть овсяную кашу

При этом очень важно, какая крупа применяется при приготовлении каши. Наиболее полезной считается овсянка, приготовленная из целых зёрен овса, но на это требуется много времени, поэтому большинство потребителей предпочитают каши из круп.Каши быстрого приготовления заливаются кипятком, однако пользы в ней намного меньше, особенно если там содержатся кусочки фруктов, сахар и другие добавки. Такие каши часто употреблять не рекомендуется, так как можно испортить кишечник и набрать лишние килограммы.