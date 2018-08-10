Екатерина Стриженова показала трогательный снимок своего внука с родителями

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 9 Авг 2018 в 8:52 PDT

Дочь теледивы Анастасия со своим мужем Петром Грищенко прожили в браке 5 лет. Екатерина Стриженова написала своим близким тёплые пожелания и порадовала своих подписчиков их семейным снимком. Поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям, желая молодым супругам счастья и всего наилучшего.Внуку Екатерины и Александра Стриженовых 3 августа исполнилось 4 месяца. Все родственники малыша называют Петром Петровичем, его мама Анастасия в Instagram часто публикует фотографии с главным членом семьи. Знаменитые бабушка и дедушка как можно чаще стараются видеться с маленьким внуком.