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«Экс-участница «Дома-2» Ольга Васильевна Гобозова раскрыла «афёру» Андрея Чуева

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Васильевна Гобозова рассекретила «махинации» одного из самых скандальных экс-звезд телепроекта Андрея Чуева.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что на сегодняшний день Андрей Чуев активно продолжает заниматься строительством.

«Экс-участница «Дома-2» Ольга Васильевна Гобозова раскрыла «афёру» Андрея Чуева

Как оказалось, до недавнего времени соседка мужчины, а если быть точнее Ольга Васильевна Гобозова, была готова поскандалить с каждым, кто бы назвал экс-участника аферистом, обманщиком или не очень хорошим и порядочным человеком, который на самом деле занимается постройкой только «карточных домиков».

Однако на днях в эфир вышел выпуск «Дома-2», в котором мать Александра Гобозова рассказывает о том, что не совсем довольна новым жильем, которое ей обустроил «благотворитель» Андрей Чуев. В довершение всего Ольга Васильевна даже попросила своего наследника приобрести ей квартиру в Лермонтове.

Нужно сказать, что подобные подробности, которые только на днях появились в эфире «Дома-2», очень повеселили преданных телезрителей реалити-шоу. Ведь по факту оказывается, что Ольга Васильевна Гобозова уже пожалела о том, что продала в Лермонтове свою трехкомнатную квартиру и переехала жить в Подмосковье.

«Экс-участница «Дома-2» Ольга Васильевна Гобозова раскрыла «афёру» Андрея Чуева

Женщина даже готова уступить дом, который ей подарил Андрей Чуев, своего сына Александру Гобозову и его новой возлюбленной Ольге Жариковой, только чтобы ее с супругом вернули в родной город и купили хотя бы однушку.

На сегодняшний день многочисленные преданные поклонники одного из самых популярных и скандальных телепроектов России буквально в один голос заявляют, что Ольга Васильевна Гобозова раскрыла на всю страну «афёру» Андрея Чуева, которые не только «втюхав» женщине дом, требующий больших капиталовложений, но и заставил продать свое жилье в Лермонтове.

Пока что многим телезрителям не понятен тот факт, почему никто из семейства Гобозовых не хочет жить в доме, который построил Андрей Чуев. Однако Ольга Васильевна по-прежнему настаивает на том, чтобы продать дом в Подмосковье и купить либо участок, на котором можно будет построить другой дом, либо же купить в Лермонтове квартиру.

«Экс-участница «Дома-2» Ольга Васильевна Гобозова раскрыла «афёру» Андрея Чуева

Конечно же, что мало кто из фанатов «Дома-2» понимает, за какие финансы Гобозовы решили покупать что-то, ведь по факту сбережений ни у кого нет, ни у Александра, ни у Ольги. Даже автомобиль Гобозов продал своему тестю. Сейчас многие телезрители находятся в ожидании того, что же ответит на появившуюся информацию сам Андрей Чеув.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:09
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