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Родители Мелании Трмп получили американское гражданство

Родители Мелани Трамп являются уроженцами Словении, накануне стало известно, что они получили гражданство США. Об этом сообщил адвокат семьи Кванс.

Родители Мелании Трмп получили американское гражданство


Виктор и Амалия Кванс с февраля 2018 года живут в Америке по грин-карте. Однако, как именно получили грин-карты родители первой леди США, не сообщается. Также неизвестно принимал ли в этом процессе участие Дональд Трамп.

Как отмечает телеканал CNN, грин-карты в основном выдают тем людям у кого в Соединённых Штатах проживают родственники. Адвокаты, которые занимаются миграционными делами, часто жаловались на дисбаланс при выдаче подобных разрешений.
Милания Трамп пока никак не прокомментировала новое гражданство своих родителей.

 
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В мире / Общество
Добавил: Алина Сегодня, 07:35
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