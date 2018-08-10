Родители Мелании Трмп получили американское гражданство

Виктор и Амалия Кванс с февраля 2018 года живут в Америке по грин-карте. Однако, как именно получили грин-карты родители первой леди США, не сообщается. Также неизвестно принимал ли в этом процессе участие Дональд Трамп.Как отмечает телеканал CNN, грин-карты в основном выдают тем людям у кого в Соединённых Штатах проживают родственники. Адвокаты, которые занимаются миграционными делами, часто жаловались на дисбаланс при выдаче подобных разрешений.Милания Трамп пока никак не прокомментировала новое гражданство своих родителей.