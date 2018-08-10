Американским военным создадут бронежилет на основе искусственного паучьего шелка

Паучий шелк уже несколько десятков лет исследуется учеными, которые пытаются искусственным путем создать аналогичную структуру. Преимущество в том, что подобная основа, обладает повышенной теплопроводностью. При этом отдается значительно большее количество тепла, чем поглощает сам материал. Совместив данное свойство с прочностью и легкостью, появляется возможность его использования в разных областях, включая производство бронежилетов и электроники, и даже протезов для коррекции груди.В случае успешного получения военными синтетического материала на основе паучьего шелка, кроме бронежилетов, его будут использовать для изготовления палаток и парашютов. Только стоить искусственный паучий шелк будет вдвое дороже, в отличие от кевлара и нейлона.