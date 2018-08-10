Американским военным создадут бронежилет на основе искусственного паучьего шелка
Химиками Исследовательской лаборатории ВВС, совместно с Университетом Пердью, разрабатывается материал, представленный искусственным паучьим шелком, который будет служить основной для изготовления бронежилетов. Как предполагают ученые, полученный материал будет прочнее, чем кевлар и значительно легче нейлона. Информация из сообщений Business Insider.
Паучий шелк уже несколько десятков лет исследуется учеными, которые пытаются искусственным путем создать аналогичную структуру. Преимущество в том, что подобная основа, обладает повышенной теплопроводностью. При этом отдается значительно большее количество тепла, чем поглощает сам материал. Совместив данное свойство с прочностью и легкостью, появляется возможность его использования в разных областях, включая производство бронежилетов и электроники, и даже протезов для коррекции груди.
В случае успешного получения военными синтетического материала на основе паучьего шелка, кроме бронежилетов, его будут использовать для изготовления палаток и парашютов. Только стоить искусственный паучий шелк будет вдвое дороже, в отличие от кевлара и нейлона.
Паучий шелк уже несколько десятков лет исследуется учеными, которые пытаются искусственным путем создать аналогичную структуру. Преимущество в том, что подобная основа, обладает повышенной теплопроводностью. При этом отдается значительно большее количество тепла, чем поглощает сам материал. Совместив данное свойство с прочностью и легкостью, появляется возможность его использования в разных областях, включая производство бронежилетов и электроники, и даже протезов для коррекции груди.
В случае успешного получения военными синтетического материала на основе паучьего шелка, кроме бронежилетов, его будут использовать для изготовления палаток и парашютов. Только стоить искусственный паучий шелк будет вдвое дороже, в отличие от кевлара и нейлона.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:21