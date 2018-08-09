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BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020 году

Еще с начала 2018 года многие поклонники баварского бренда задались вопросом по поводу выпуска BMW 3 Series GT, однако к тому времени наиболее достоверными казались слухи о сворачивании производства.

Но уже к маю текущего года появились более официальные данные о том, что BMW 3 Series GT в скором времени может получить улучшенную модификацию 4-серии. Таким образом, частично прогнозы автолюбителей и экспертов сбылись, так как разработчики действительно решили отказаться от ранее представленной модификации, тем самым рассчитывая заняться более актуальной модификацией Gran Coupe. Но ряд источников также указывают на то, что в 2020 году баварские производители все же смогут порадовать самой продвинутой версией BMW 3 Series GT.

BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020 году


Некоторые источники в том числе указывают на то, что 4 Series, работа над которой ведется уже сейчас, в дальнейшем составит большую часть для предстоящего проекта по выпуску полностью электрической модификации i4. При всей имеющейся в Сети информации важно понимать, что официального подтверждения по открытию новых или закрытию старых проектов пока от представителей бренда не поступало. Вполне вероятно, что в скором времени разработчики окончательно разъяснят позицию по работе на ближайшие годы.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:32
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