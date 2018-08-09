Новый кроссовер от Geely получил имя Binyue

Кроме того, поклонники китайского бренда и все интересующиеся автолюбители уже сейчас могут рассмотреть все достоинства новинки на официальных фотографиях кроссовера Binyue. Уже совсем скоро представителями компании состоится презентация модели, где и будут озвучены абсолютно все технические параметры. К настоящему времени установлено, что разработчики задействовали в кроссовере платформу BMA, которая сумела себя полностью оправдать в других моделях.Также установлено, что для Binyue использовали трехцилиндровый мотор с мощностью 177 л.с. Отличная управляемость и высокая скорость достигается во многом благодаря 7-ступенчатой роботизированной коробке передач. Даже в базовой модификации новый китайский кроссовер сможет разогнаться до 100 км в час всего за 7,9 секунд. В компании также пояснили, что в дальнейшем планирует пополнить рынок комплектацией с гибридной установкой, но сроки реализации задумки пока не раскрываются.