Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским ИИ

В конфигурацию Snapdragon 670 входит процессор Qualcomm Kryo с высокопроизводительными двумя ядрами, которые работают при частоте до 2,0 ГГц, а также шестью ядрами с увеличенной энергетической эффективностью, работающие при частоте до 1,7 ГГц. В свою очередь встроенным процессором изображений версии Qualcomm Spectra ISP, поддерживаются одинарные камеры, имеющие разрешение до 25 Мп, а также сдвоенные камеры до 16 Мп. Также возможна съёмка видео 4К, видеосъемка с эффектом замедления движения. В SoC интегрирован графический процессор версии Adreno 615, звуковой процессор Aqstic, цифровой процессор сигналов версии Hexagon 685, модем Snapdragon X12 LTE, подсистема защиты, контроллер памяти. Имеет место поддержка Wi-Fi 802.11ac MIMO 2x2. Производитель в описании новинки выделяет функции, которые связаны с приложениями искусственного интеллекта, а также мультимедиа.Уже доступна мобильная современная платформа Snapdragon 670, которую выпускают по 10-нанометровой технологии. На её устройстве в текущем году ожидаются коммерческие устройства.