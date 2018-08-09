АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским ИИ

Компания Qualcomm добавила в серию мобильных современных платформ Snapdragon 600 модель Snapdragon 670, которая предназначена для смартфонов среднего сегмента.

Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским ИИ


В конфигурацию Snapdragon 670 входит процессор Qualcomm Kryo с высокопроизводительными двумя ядрами, которые работают при частоте до 2,0 ГГц, а также шестью ядрами с увеличенной энергетической эффективностью, работающие при частоте до 1,7 ГГц. В свою очередь встроенным процессором изображений версии Qualcomm Spectra ISP, поддерживаются одинарные камеры, имеющие разрешение до 25 Мп, а также сдвоенные камеры до 16 Мп. Также возможна съёмка видео 4К, видеосъемка с эффектом замедления движения. В SoC интегрирован графический процессор версии Adreno 615, звуковой процессор Aqstic, цифровой процессор сигналов версии Hexagon 685, модем Snapdragon X12 LTE, подсистема защиты, контроллер памяти. Имеет место поддержка Wi-Fi 802.11ac MIMO 2x2. Производитель в описании новинки выделяет функции, которые связаны с приложениями искусственного интеллекта, а также мультимедиа.

Уже доступна мобильная современная платформа Snapdragon 670, которую выпускают по 10-нанометровой технологии. На её устройстве в текущем году ожидаются коммерческие устройства.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экстрасенс Мэрилин Керро рассказала, почему
Смартфон Huawei Honor View 10 получит версию с 8
Harley-Davidson изобрела систему автоторможения
В США над бейсбольным полем увидели таинственных
Поиск ошибочно запущенной ракеты НАТО осложняется
В Китае разрабатывают «умные очки» смешанной
Жертву загадочного убийства 1974 года нашли в
Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о
Марина Кравец заверила, что эмоций в шоу «Замуж
Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским
Диетологи опровергли несколько популярных мифов о
Названы самые популярные автомобильные бренды с
Геохимики определили причины возникновения
Ученые впервые нашли камень старше Земли
Ученые указали на влияние покроя мужского белья
СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской
Анна Бузова открыла собственный магазин обуви в
Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в
Дарья Пынзарь боится водить машину
Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей
Ferrari готовит новый суперкар F176
Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании
Анастасия Задорожная посетила пластического
Жена Игоря Акинфеева покорила Instagram своей
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется
По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам
Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи
Старые запчасти могут разрешить использовать при
BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020
Дима Билан похвастался фанатам необычным
Просмотреть все новости