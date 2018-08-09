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Геохимики определили причины возникновения микроканалов в некоторых минералах

Геохимиками обнаружены причины возникновения сложных неупорядоченных систем микроканалов в минералах из группы гранатов. Все указывает на то, что такие образования вызваны жизнедеятельность микроорганизмов. Эти туннели, вероятнее всего, «пробурили» грибы, которые использовали гранаты, как источник двухвалентного железа. Информация из публикаций в PLOS One.

Как толщина отдельных каналов, так и микроструктура системы туннелей в гранате, может иметь разнообразную структуру. Иногда многочисленные линейные каналы идут параллельно, в составе других камней они сильно искривлены, по направлению не совпадают и активно разветвляются.
Геохимики определили причины возникновения микроканалов в некоторых минералах


Как предположили ученые, все это результаты деятельности эндолитов, представленных микроорганизмами, такими как грибы, бактерии, водоросли, не исключая животных. Живут они внутри кораллов, минералов, раковин моллюсков, а так же в древесине. При этом из минералов получают нужные для жизни неорганические вещества.

Согласно мнений специалистов, на начальной стадии формирования каналов, принимали участие как абиотические, так и биологические процессы. По мере того, как туннели увеличивали длину, доминирующим стал второй механизм.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:20
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