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Дима Билан похвастался фанатам необычным достижением

Около месяца назад знаменитый исполнитель Дима Билан проколол себе ухо и вставил очень дорогую серьгу. На днях знаменитость признался в этом телеведущей Анастасии Ивлеевой на её проекте под названием Agent Show.

Дима Билан похвастался фанатам необычным достижением

Дима Билан похвастался, что ему удалось исполнить свою заветную мечту. Оказалось, что прокол уха стал для знаменитого певца весомым достижением. Знаменитость рассказал, что данное событие стало одним из важнейших в его жизни. Долгое время Дима Билан подбирал себе такую серьгу, которая придется ему по вкусу. В итоге исполнитель остановил своей выбор на дорогостоящем черном бриллианте размером около одного карата, который теперь с удовольствием носит и не упускает возможности продемонстрировать это.

Оказалось, что преданные поклонники Билана далеко не сразу заметили изменения в имидже своего кумира, а увидев практически никак не отреагировали на это. Хотя знаменитость с июля публикует в социальной сети Instagram фотографии и видео с серьгой в ухе.

Дима Билан похвастался фанатам необычным достижением

После участия в Agent Show многие пользователи Сети раскритиковали Билана за его поступок. Недоброжелатели считают, что серьга не смогла выгодно подчеркнуть индивидуальность знаменитости и дополнить его внешность.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:30
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