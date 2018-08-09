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Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два года колонии

По приговору суда два года в колонии придется отсидеть жителю Ульяновска за то, что он напал на сотрудника Росгвардии и укусил того за бедро.

Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два года колонии


25 апреля ульяновец в состоянии алкогольного опьянения пришел в перинатальный центр проведать свою жену, ожидавшую ребенка. Во время своего посещения он повел себя неадекватно и стал дебоширить. Медики посчитали нужным вызвать экипаж вневедомственной охраны.

Однако и прибывших росгвардейцев хулиган не испугался: оказывал сопротивление, применяя физическую силу, а одного из бойцов даже укусил в бедро.

29-летнего хулигана судили по обвинению в применении насилия к представителям власти и приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 16:25
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