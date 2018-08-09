Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два года колонии

25 апреля ульяновец в состоянии алкогольного опьянения пришел в перинатальный центр проведать свою жену, ожидавшую ребенка. Во время своего посещения он повел себя неадекватно и стал дебоширить. Медики посчитали нужным вызвать экипаж вневедомственной охраны.Однако и прибывших росгвардейцев хулиган не испугался: оказывал сопротивление, применяя физическую силу, а одного из бойцов даже укусил в бедро.29-летнего хулигана судили по обвинению в применении насилия к представителям власти и приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима.