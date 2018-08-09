Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во время прогулки подвергли опасности жизнь своей дочери

В частности, можно увидеть, как футболист и его жена Анастасия Костенко в обнимку сидели на пирсе, а рядом с ними стояла коляска, в которой спала маленькая Милана, и сидела собака Тара.Многим подписчикам понравился снимок, они сочли его очень умиротворенным, нежным и романтичным. Однако нашлись и те, кто заявил, что молодые родители ради красивого кадра подвергли жизнь своей новорожденной дочери опасности.По их мнению, коляска с малышкой могла легко покатиться и упасть в воду, последствия чего были бы неисправимыми. Поэтому пользователи порекомендовали Дмитрию и Анастасии впредь не относиться так халатно и внимательно следить за своим ребенком иначе потом будет уже поздно и никакие красивые фотографии не вернут им Милану.