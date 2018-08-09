Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во время прогулки подвергли опасности жизнь своей дочери
На днях игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов, который месяц назад стал отцом во второй раз, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором была запечатлена вся его семья около водоема.
В частности, можно увидеть, как футболист и его жена Анастасия Костенко в обнимку сидели на пирсе, а рядом с ними стояла коляска, в которой спала маленькая Милана, и сидела собака Тара.
Многим подписчикам понравился снимок, они сочли его очень умиротворенным, нежным и романтичным. Однако нашлись и те, кто заявил, что молодые родители ради красивого кадра подвергли жизнь своей новорожденной дочери опасности.
По их мнению, коляска с малышкой могла легко покатиться и упасть в воду, последствия чего были бы неисправимыми. Поэтому пользователи порекомендовали Дмитрию и Анастасии впредь не относиться так халатно и внимательно следить за своим ребенком иначе потом будет уже поздно и никакие красивые фотографии не вернут им Милану.
В частности, можно увидеть, как футболист и его жена Анастасия Костенко в обнимку сидели на пирсе, а рядом с ними стояла коляска, в которой спала маленькая Милана, и сидела собака Тара.
Многим подписчикам понравился снимок, они сочли его очень умиротворенным, нежным и романтичным. Однако нашлись и те, кто заявил, что молодые родители ради красивого кадра подвергли жизнь своей новорожденной дочери опасности.
По их мнению, коляска с малышкой могла легко покатиться и упасть в воду, последствия чего были бы неисправимыми. Поэтому пользователи порекомендовали Дмитрию и Анастасии впредь не относиться так халатно и внимательно следить за своим ребенком иначе потом будет уже поздно и никакие красивые фотографии не вернут им Милану.