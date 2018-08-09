Внимание! Обнаружена ошибка

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Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
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