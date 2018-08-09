Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой, который она выбрала для похода на ипподром

Девушка написала целый пост, в котором выразила мнение, что ипподром можно воспринять как ингредиент роскоши и аристократии. Кроме того, она рассказала, что на ипподроме у женщин существует обязательное условие дресс-кода – наличие шляпки и перчаток. Что касается мужчин, то они обязаны приходить в костюмах и в головных уборах.По словам Саши, даже разговоры на скачках должны подчиняться правилам этикета, а пить можно только шампанское и в небольших количествах.Стоит отметить, что подписчики Артемовой негативно отреагировали на то, что прочли и на то, что увидели. Особым поводом для обсуждения стал наряд. В частности, ее платье назвали нелепым и неподходящим фигуре, а шляпка многих вообще повергла в шок.Кроме того, пользователи сети обратили внимание на то, что Саша нарушила дресс-код, представ перед публикой без перчаток. Хотя, рассмотрев других людей, пришедших посмотреть на скачки, они сделали вывод, что на самом деле никакого дресс-кода на ипподроме нет, ведь зрители на своих местах сидели в обычных футболках и штанах, а некоторые даже в шортах.В итоге Артемова бойко пыталась отвечать всем недовольным, грубила и язвила. Тем не менее фолловеры все равно назвали ее образ нелепым и безвкусным, напомнив, что настоящие леди ведут себя сдержано, а не так, как она.