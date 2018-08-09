АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой, который она выбрала для похода на ипподром

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова несколько дней назад побывала на ипподроме и рассказала об этом своим подписчикам в социальной сети Instagram, опубликовав фото с места событий.

Девушка написала целый пост, в котором выразила мнение, что ипподром можно воспринять как ингредиент роскоши и аристократии. Кроме того, она рассказала, что на ипподроме у женщин существует обязательное условие дресс-кода – наличие шляпки и перчаток. Что касается мужчин, то они обязаны приходить в костюмах и в головных уборах.

Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой, который она выбрала для похода на ипподром

По словам Саши, даже разговоры на скачках должны подчиняться правилам этикета, а пить можно только шампанское и в небольших количествах.
Стоит отметить, что подписчики Артемовой негативно отреагировали на то, что прочли и на то, что увидели. Особым поводом для обсуждения стал наряд. В частности, ее платье назвали нелепым и неподходящим фигуре, а шляпка многих вообще повергла в шок.

Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой, который она выбрала для похода на ипподром

Кроме того, пользователи сети обратили внимание на то, что Саша нарушила дресс-код, представ перед публикой без перчаток. Хотя, рассмотрев других людей, пришедших посмотреть на скачки, они сделали вывод, что на самом деле никакого дресс-кода на ипподроме нет, ведь зрители на своих местах сидели в обычных футболках и штанах, а некоторые даже в шортах.

Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой, который она выбрала для похода на ипподром

В итоге Артемова бойко пыталась отвечать всем недовольным, грубила и язвила. Тем не менее фолловеры все равно назвали ее образ нелепым и безвкусным, напомнив, что настоящие леди ведут себя сдержано, а не так, как она.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой,
Американские врачи рассказали, как неудачные
«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на
В Сети снова смеются над нелепым реверансом
Директора школ Москвы примут участие в
Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного
Никита Турчин предсказал будущее ребенка Алены
Задержанного в США россиянина Евгения Никулина
Ученые определили принципы изменения свойств
Либерж Кпадону пригрозила Андрею Шабарину
Зрители «Дома-2» в ужасе от того, как Ольга
Анастасию Ендальцеву высмеяли телезрители
NASA опубликовало фото из космоса урагана Гектора
Эксперты обнаружили уязвимость в Telegram
Ученые заявили, что человек склонен необъективно
В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре
Тимати снова подверг дочь опасности
Тата Абрамсон резко ответила на дерзкий выпад
В США ФБРовцы задержали нескольких россиян
Ученые выяснили, что синий свет вредит глазам,
Беременная Рапунцель переживает разрыв с
Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова впервые вышла
Сергей Шнуров заступился за Монеточку,
Стелла Маккартни рассказала про создание
«Ужас!»: Яна Рудковская приняла участие во
Метод распыления аэрозольных частиц оказался не
Школьница с синдромом Дауна строит карьеру модели
Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием
Кукушки научились «подгонять» яйца под размеры
«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения
Просмотреть все новости