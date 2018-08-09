В Британии на видео зафиксировали пылающий смерч

В британском городе Сводлинкоут пожарные выехали по вызову на тушение возгорания на фабрике. Когда они прибыли на место происшествия, то увидели пылающий смерч, который образовался при столкновении холодных потоков воздуха с горячими. Этот «огненный ужас» видели люди на расстоянии 50 миль от эпицентра.Удивительный поток огня зафиксировали на видео спасатели и выложили в Facebook. Необычное явление привлекло внимание британцев, в комментариях многие пользователи отметили, что не против посмотреть на такое явление своими глазами.