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Светлана Лобода продемонстрировала шикарную фигуру

Несколько часов назад на своей страннице в Instagram Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой она продемонстрировала шикарную фигуру.

Светлана Лобода продемонстрировала шикарную фигуру

Светлана Лобода представила своим поклонникам новый клип на композицию под названием SuperSTAR. Всего за несколько десятков минут видеоролик успел набрать более 240 тысяч просмотров. Подписчики исполнительницы пришли в полный восторг от такого клипа и буквально засыпали певицу комплементами. А несколько часов назад Лобода обнародовала фото из Турции, на котором знаменитость позирует в шортах, боди и сланцах. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки и шляпа с широкими полями.

В конце мая Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Певица родила дочку, которую назвала Тильда, сейчас малышке всего три месяца, а ее звездная мама уже может похвастаться идеальной фигурой. Теперь подписчики исполнительницы именуют ее исключительно SuperSTAR.

Светлана Лобода продемонстрировала шикарную фигуру

Лобода кормит трёхмесячную дочку грудью, поэтому ребенок сопровождает исполнительницу с самого рождения во всех многочисленных поездках певицы. Свою первую дочь Светлана кормила грудью полгода, со второй, как признается сама певица, планирует еще дольше.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00
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