Светлана Лобода продемонстрировала шикарную фигуру

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 8 Авг 2018 в 6:42 PDT

Светлана Лобода представила своим поклонникам новый клип на композицию под названием SuperSTAR. Всего за несколько десятков минут видеоролик успел набрать более 240 тысяч просмотров. Подписчики исполнительницы пришли в полный восторг от такого клипа и буквально засыпали певицу комплементами. А несколько часов назад Лобода обнародовала фото из Турции, на котором знаменитость позирует в шортах, боди и сланцах. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки и шляпа с широкими полями.В конце мая Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Певица родила дочку, которую назвала Тильда, сейчас малышке всего три месяца, а ее звездная мама уже может похвастаться идеальной фигурой. Теперь подписчики исполнительницы именуют ее исключительно SuperSTAR.Лобода кормит трёхмесячную дочку грудью, поэтому ребенок сопровождает исполнительницу с самого рождения во всех многочисленных поездках певицы. Свою первую дочь Светлана кормила грудью полгода, со второй, как признается сама певица, планирует еще дольше.