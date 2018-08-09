Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей

Как сообщается на официальном портале ведомства, аналогичные показатели за первый квартал 2018 года составили - 2671 нарушителей и 30 миллионов рублей штрафа. Соответственно за первое полугодие число нарушителей составило 5177, с которых было взыскано штрафов на сумму более 70 миллионов рублей.В числе нарушителей оказались 663 предпринимателя, 1514 физических лиц, 1439 юридических лиц, 1561 сотрудников компаний, реализующих табачные изделия.Если считать с ноября 2013 года, усилиями Роспотребнадзора к ответственности были привлечены 70 тысяч нарушителей, включая 9,5 тысяч юридических лиц.Согласно актуальной статистике, в период с 1994 по 2016 годы количество курящих в России снизилось с 31 до 28%.