АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей

Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей. Именно такую сумму штрафа в общей сложности выплатили более 5100 субъектов, привлеченных к административной ответственности.

Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей


Как сообщается на официальном портале ведомства, аналогичные показатели за первый квартал 2018 года составили - 2671 нарушителей и 30 миллионов рублей штрафа. Соответственно за первое полугодие число нарушителей составило 5177, с которых было взыскано штрафов на сумму более 70 миллионов рублей.

В числе нарушителей оказались 663 предпринимателя, 1514 физических лиц, 1439 юридических лиц, 1561 сотрудников компаний, реализующих табачные изделия.

Если считать с ноября 2013 года, усилиями Роспотребнадзора к ответственности были привлечены 70 тысяч нарушителей, включая 9,5 тысяч юридических лиц.

Согласно актуальной статистике, в период с 1994 по 2016 годы количество курящих в России снизилось с 31 до 28%.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой,
Американские врачи рассказали, как неудачные
«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на
В Сети снова смеются над нелепым реверансом
Директора школ Москвы примут участие в
Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного
Никита Турчин предсказал будущее ребенка Алены
Задержанного в США россиянина Евгения Никулина
Ученые определили принципы изменения свойств
Либерж Кпадону пригрозила Андрею Шабарину
Зрители «Дома-2» в ужасе от того, как Ольга
Анастасию Ендальцеву высмеяли телезрители
NASA опубликовало фото из космоса урагана Гектора
Эксперты обнаружили уязвимость в Telegram
Ученые заявили, что человек склонен необъективно
В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре
Тимати снова подверг дочь опасности
Тата Абрамсон резко ответила на дерзкий выпад
В США ФБРовцы задержали нескольких россиян
Ученые выяснили, что синий свет вредит глазам,
Беременная Рапунцель переживает разрыв с
Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова впервые вышла
Сергей Шнуров заступился за Монеточку,
Стелла Маккартни рассказала про создание
«Ужас!»: Яна Рудковская приняла участие во
Метод распыления аэрозольных частиц оказался не
Школьница с синдромом Дауна строит карьеру модели
Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием
Кукушки научились «подгонять» яйца под размеры
«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения
Просмотреть все новости