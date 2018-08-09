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Ученые определили принципы изменения свойств полупроводников и изоляторов

Российские ученые, совместно с зарубежными коллегами, определили принципы, по которым изоляторы и проводники переходят из одного состояния в другое. Полученные научные знания, повлияют на многие решения при создании квантовых компьютеров. Отличная проводимость тока металлами, звучит уже как безальтернативное утверждение.

Только исследования ученые в 1937 году определили, что это не всегда так. Эксперименты проводили с оксидом никеля, который относится к металлам, но ему не свойственна проводимость тока. Кроме того, как оказалось, он представляет сильнейший изолятор. Данное явление физики пояснили особенностями при взаимодействии атомов с электронами. Данная сила низкая в обычных металлах, а в особых все происходит иначе. Получили они название - «изоляторы Мотта». При помещении их в магнитное поле или нагреве, они сразу преобразуют свои свойства и превращаются в проводники.
Ученые определили принципы изменения свойств полупроводников и изоляторов


Это открывает перспективны дальнейшего практического применения. Только еще не определены процессы, которые сопровождаются подобными превращениями. Это направление в науке изучается и продвигается благодаря взаимодействию специалистов из разных стран, которые с каждым днем приближают время появления квантовых компьютеров.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:30
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