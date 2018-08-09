Ученые определили принципы изменения свойств полупроводников и изоляторов

Только исследования ученые в 1937 году определили, что это не всегда так. Эксперименты проводили с оксидом никеля, который относится к металлам, но ему не свойственна проводимость тока. Кроме того, как оказалось, он представляет сильнейший изолятор. Данное явление физики пояснили особенностями при взаимодействии атомов с электронами. Данная сила низкая в обычных металлах, а в особых все происходит иначе. Получили они название - «изоляторы Мотта». При помещении их в магнитное поле или нагреве, они сразу преобразуют свои свойства и превращаются в проводники.Это открывает перспективны дальнейшего практического применения. Только еще не определены процессы, которые сопровождаются подобными превращениями. Это направление в науке изучается и продвигается благодаря взаимодействию специалистов из разных стран, которые с каждым днем приближают время появления квантовых компьютеров.