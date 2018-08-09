В США ФБРовцы задержали нескольких россиян
Помимо задержанных ранее в США пяти россиянах, стало известно о еще нескольких задержанных властями ФБР людях, которые также называют себя гражданами России.
Представители Генерального консульства РФ в США рассказали, что сотрудниками службы ФБР задержаны еще несколько человек, утверждающих, что они россияне. Сейчас информация об их гражданстве проходит проверку.
В конце прошлого месяца от представителей Министерства юстиции США стало известно о 25 подозреваемых, задержанных по делу о крупном мошенничестве, связанном с продажей автомобилей. Пятеро из них – граждане России. Все они в настоящее время пребывают в тюрьмах разных штатов страны.
Представители Генерального консульства РФ в США рассказали, что сотрудниками службы ФБР задержаны еще несколько человек, утверждающих, что они россияне. Сейчас информация об их гражданстве проходит проверку.
В конце прошлого месяца от представителей Министерства юстиции США стало известно о 25 подозреваемых, задержанных по делу о крупном мошенничестве, связанном с продажей автомобилей. Пятеро из них – граждане России. Все они в настоящее время пребывают в тюрьмах разных штатов страны.
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Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 10:30