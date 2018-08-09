В США ФБРовцы задержали нескольких россиян

Представители Генерального консульства РФ в США рассказали, что сотрудниками службы ФБР задержаны еще несколько человек, утверждающих, что они россияне. Сейчас информация об их гражданстве проходит проверку.В конце прошлого месяца от представителей Министерства юстиции США стало известно о 25 подозреваемых, задержанных по делу о крупном мошенничестве, связанном с продажей автомобилей. Пятеро из них – граждане России. Все они в настоящее время пребывают в тюрьмах разных штатов страны.