Метод распыления аэрозольных частиц оказался не лучшим для борьбы с глобальным потеплением

Ученые Калифорнийского университета Беркли, под руководством Джонатана Проктора (Jonathan Proctor) решили выяснить, как повлияет на сельское хозяйство защита от солнечного излучения создание такого щита.Специалисты проанализировали статистику урожайности пшеницы, кукурузы, риса и сои в 105 странах, данные охватили периоды с 1979 по 2009 годы. Так же отмечается, что в эти годы произошло два крупных извержения вулканов. Анализировали Эль-Чичон в Мексике в 1982 году, а так же в 1991 году филиппинский Пинатубо.Результаты показали, что дополнительным рассеиванием, образовавшимся выбросом аэрозолей, урожайность сои и риса должна была снизиться на 4,8 процента, а кукурузы на 9,3 процента. При этом, уменьшение частично компенсировалось выгодным для растений снижением температуры.На следующем этапе, используя климатические модели, специалисты определили, что примерно к середине нынешнего века, все преимущества в урожайности от гипотетической «вуали», представленные менее высокими температурами, перекроет ее снижением из-за ухудшения освещенности.Как предположили ученые, данный результат не означает, что необходимо отказаться от метода распыления. Не исключается, что в других секторах экономики будут существеннее положительные последствия. Специалисты настаивают, до перехода к экспериментам, необходимо разобрать все выгоды, затраты и риски геоинженерных проектов, информации о которых еще очень мало.