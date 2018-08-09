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НТВ покажет российскую адаптацию корейского сериала «Подсудимый»

На телеканале НТВ пройдет показ российской адаптации популярного корейского сериала «Подсудимый». В занимательной киноистории про следователя, который очнулся в тюрьме и потерял из памяти последние четыре месяца жизни, снимутся известные актеры Дмитрий Паламарчук и Петр Рыков.

НТВ покажет российскую адаптацию корейского сериала «Подсудимый»


Оригинальный корейский фильм с Джи Соном в главной роли вышел на экраны в начале 2017 года и сразу показал высокие зрительские рейтинги. Но в первоначальный сюжет российские кинематографисты привнесли отечественные краски, стилистику и интригу, подчеркивает Дмитрий Паламарчук, который пообещал поклонникам «невероятно интригующий сюжет».

Главным героем фильма «Подсудимый» станет следователь СК Андрей Климов, честный и благородный разоблачитель преступников вне зависимости от их общественного положения. Но однажды заснув у себя дома, он проснется в тюремной камере, обвиняемый в убийстве собственной жены и ребенка.

Сериал не обойдется без клише с потерянной памятью, братом-близнецом и семейными тайнами. Но от этого сюжет только выигрывает, утверждают создатели фильма.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:50
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