НТВ покажет российскую адаптацию корейского сериала «Подсудимый»

Оригинальный корейский фильм с Джи Соном в главной роли вышел на экраны в начале 2017 года и сразу показал высокие зрительские рейтинги. Но в первоначальный сюжет российские кинематографисты привнесли отечественные краски, стилистику и интригу, подчеркивает Дмитрий Паламарчук, который пообещал поклонникам «невероятно интригующий сюжет».Главным героем фильма «Подсудимый» станет следователь СК Андрей Климов, честный и благородный разоблачитель преступников вне зависимости от их общественного положения. Но однажды заснув у себя дома, он проснется в тюремной камере, обвиняемый в убийстве собственной жены и ребенка.Сериал не обойдется без клише с потерянной памятью, братом-близнецом и семейными тайнами. Но от этого сюжет только выигрывает, утверждают создатели фильма.