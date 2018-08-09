«Как жертва плохой пластической хирургии в колхозе»: Лена Миро разглядела истинное лицо любовницы супруга Ани Лорак

«Признаю: была неправа, назвав любовницу мужа Ани Лорак симпатичной. Это был поспешный с моей стороны вывод, сделанный на основании видео в тёмном клубе..», - так начала свой пост эпатажная Лена Миро.

«Красотка она или уродка? либо Яна -действительно красивая девка, а её красота не видна исключительно мне, либо мир, включая турецкого мужа Ани Лорак, обладает на редкость дурным вкусом..», - написала Лена Миро в личном микроблоге.

Несколько часов назад эпатажная и бескомпромиссная блогерша Лена Миро впервые заявила, что оказалась в такой ситуации. Оказывается, что дизайнер, стилист, фитнес-тренер и диетолог, и это всё сочетается в одной Елене, так и не смогли определить: красивая ли любовница мужа Ани Лорак Яна Беляева, или все-таки нет.Считанные часы назад на страничке Миро в социальной сети Инстаграм появился новый пост, в котором она решила разобраться – красивая ли Яна или же нет.Затем блогерша заявила, что на сегодняшний день терзает себя вопросом: на самом деле ли ей не кажется, что Яна Беляева выглядит, как жертва плохого пластического хирурга в колхозе «Красное дышло», или же она в действительности ничего не понимает в красоте в отличие от всех остальных, в том числе супруга-турка известнейшей украинской артистки Ани Лорак.Самой же журналистке, как выяснилось, подобные вопросы решить оказалось довольно сложно. Ведь, по словам Лены Миро, если бы нормальный мужчина увидел утром подобное лицо на соседней подушке, то он явно бы не сдержался и отправился в ванную комнату справлять нужду.Как бы то ни было, но Яна на сегодняшний день оказалась в финале конкурса «Мисс Украина Вселенная – 2018». Сейчас Лена Миро даже осмелилась попросить помощи у своих преданных поклонников.Стоит напомнить, что несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что любимый супруг популярнейшей украинской исполнительницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу (турок по происхождению) изменил своей супруге с киевской тусовщицей, которая продает обувь и одежду через социальные сети - Яной Беляевой.На данный момент в Интернете ходит несколько версий, почему же муж Лорак изменил певице. Некоторые пользователи социальных сетей даже называют брак Ани и Мурата «фиктивным».