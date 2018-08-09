Стало известно, чем занимается единственная дочь Евгения Петросяна

У юмориста в 1968 году родилась дочь, назвали её в честь тёти, которая была балериной в Большом театре. Викторина тоже хотела стать танцовщицей, но отец настоял на том, чтобы она училась в МГУ, где девушка закончила исторический факультет. После окончания университета она работала организатором выставок, а позднее вместе с мужем Марком уехала в США.У Викторины замечательная семья, они с мужем имеют двоих детей – Марка и Андрея. В Америке у дочери Петросяна собственный бизнес по росписи и продаже матрёшек и других русских сувениров.О личной жизни юмориста в последнее время становится известно много подробностей. С Еленой Степаненко Петросян не живёт уже 15 лет, при этом у него есть молодая возлюбленная 29-летняя тулячка, которая ждёт ребёнка.