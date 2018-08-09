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Стало известно, чем занимается единственная дочь Евгения Петросяна

У Евгения Петросяна есть взрослая дочь. Викторина с отцом давно не виделась, потому что вместе со своей семьёй она постоянно проживает в США.

Стало известно, чем занимается единственная дочь Евгения Петросяна


У юмориста в 1968 году родилась дочь, назвали её в честь тёти, которая была балериной в Большом театре. Викторина тоже хотела стать танцовщицей, но отец настоял на том, чтобы она училась в МГУ, где девушка закончила исторический факультет. После окончания университета она работала организатором выставок, а позднее вместе с мужем Марком уехала в США.

У Викторины замечательная семья, они с мужем имеют двоих детей – Марка и Андрея. В Америке у дочери Петросяна собственный бизнес по росписи и продаже матрёшек и других русских сувениров.

О личной жизни юмориста в последнее время становится известно много подробностей. С Еленой Степаненко Петросян не живёт уже 15 лет, при этом у него есть молодая возлюбленная 29-летняя тулячка, которая ждёт ребёнка.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:10
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