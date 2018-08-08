Компании ivi и МультиКубик представили устройство для просмотра фильмов и сериалов в режиме оффлайн
В России представлено портативное устройство под названием «Кинокубик ivi», который разработали специалисты онлайн-кинотеатра ivi и компании МультиКубик. Гаджет выступает в роли портативного проектора, который можно даже носить в руке. Он предоставляет возможность смотреть фильмы и сериалы, не имея при этом подключения к сети интернет.
Устройство наделили флеш-накопителем на 32 гигабайта, который пригодится для скачивания плейлиста с официального сайта ivi. Имея готовый плейлист, пользователь сможет смотреть видеоконтент даже без онлайн-подключения. Стоит отметить, что при покупке МультиКубика пользователь также получит полугодовую подписку на сервис ivi. Помимо этого известно, что платформе будет доступен контент таких компаний как МегаФон.ТВ, Яндекс.Музыка, МУЛЬТ и Кукутики.
Стоимость гаджета составляет 24 990 рублей. Пока что на него можно оформить предзаказ, а с осени устройство появится в продаже официально.
Устройство наделили флеш-накопителем на 32 гигабайта, который пригодится для скачивания плейлиста с официального сайта ivi. Имея готовый плейлист, пользователь сможет смотреть видеоконтент даже без онлайн-подключения. Стоит отметить, что при покупке МультиКубика пользователь также получит полугодовую подписку на сервис ivi. Помимо этого известно, что платформе будет доступен контент таких компаний как МегаФон.ТВ, Яндекс.Музыка, МУЛЬТ и Кукутики.
Стоимость гаджета составляет 24 990 рублей. Пока что на него можно оформить предзаказ, а с осени устройство появится в продаже официально.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:20