Компании ivi и МультиКубик представили устройство для просмотра фильмов и сериалов в режиме оффлайн

Устройство наделили флеш-накопителем на 32 гигабайта, который пригодится для скачивания плейлиста с официального сайта ivi. Имея готовый плейлист, пользователь сможет смотреть видеоконтент даже без онлайн-подключения. Стоит отметить, что при покупке МультиКубика пользователь также получит полугодовую подписку на сервис ivi. Помимо этого известно, что платформе будет доступен контент таких компаний как МегаФон.ТВ, Яндекс.Музыка, МУЛЬТ и Кукутики.Стоимость гаджета составляет 24 990 рублей. Пока что на него можно оформить предзаказ, а с осени устройство появится в продаже официально.