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Компании ivi и МультиКубик представили устройство для просмотра фильмов и сериалов в режиме оффлайн

В России представлено портативное устройство под названием «Кинокубик ivi», который разработали специалисты онлайн-кинотеатра ivi и компании МультиКубик. Гаджет выступает в роли портативного проектора, который можно даже носить в руке. Он предоставляет возможность смотреть фильмы и сериалы, не имея при этом подключения к сети интернет.

Компании ivi и МультиКубик представили устройство для просмотра фильмов и сериалов в режиме оффлайн


Устройство наделили флеш-накопителем на 32 гигабайта, который пригодится для скачивания плейлиста с официального сайта ivi. Имея готовый плейлист, пользователь сможет смотреть видеоконтент даже без онлайн-подключения. Стоит отметить, что при покупке МультиКубика пользователь также получит полугодовую подписку на сервис ivi. Помимо этого известно, что платформе будет доступен контент таких компаний как МегаФон.ТВ, Яндекс.Музыка, МУЛЬТ и Кукутики.

Стоимость гаджета составляет 24 990 рублей. Пока что на него можно оформить предзаказ, а с осени устройство появится в продаже официально.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:20
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