Сестра Сергея Супонева рассказала, почему погиб его сын

Напомним, что руководитель дирекции детских и развлекательных программ ОРТ, ведущий программ «Звездный час» и «Зов джунглей» Сергей Супонев ушел из жизни в возрасте 38 лет. В расцвете славы, на пике карьеры он врезался на снегоходе в засыпанный снегом причал и мгновенно скончался.Несчастная судьба сложилась и у сына Сергея от первого брака. Кирилл выучился на журналиста и работал на ТВ, но тяжело переживал и уход отца из семьи, и его преждевременную смерть.По словам Елены Перовой, будучи человеком творческим, Кирилл отличался подвижной нервной системой, но бросался из крайности в крайность. Например, он был убежденным аскетом, пользуясь единственной майкой, курткой, одними джинсами и шортами, и выбрасывая из дома все лишнее.Ему было 28 лет, когда Кирилл Супонев решил покончить счеты с жизнью. И даже его мать, которая только спустя годы примирилась с этой потерей, осознала, что в этом не было ничьей вины.