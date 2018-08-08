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Сестра Сергея Супонева рассказала, почему погиб его сын

Сестра Сергея Супонева, певица и актриса Елена Перова рассказала, почему погиб его сын Кирилл. Она приняла участие в новом выпуске программы «вДудь», где поделилась подробностями из жизни своих близких.

Сестра Сергея Супонева рассказала, почему погиб его сын

Напомним, что руководитель дирекции детских и развлекательных программ ОРТ, ведущий программ «Звездный час» и «Зов джунглей» Сергей Супонев ушел из жизни в возрасте 38 лет. В расцвете славы, на пике карьеры он врезался на снегоходе в засыпанный снегом причал и мгновенно скончался.

Несчастная судьба сложилась и у сына Сергея от первого брака. Кирилл выучился на журналиста и работал на ТВ, но тяжело переживал и уход отца из семьи, и его преждевременную смерть.

Сестра Сергея Супонева рассказала, почему погиб его сын

По словам Елены Перовой, будучи человеком творческим, Кирилл отличался подвижной нервной системой, но бросался из крайности в крайность. Например, он был убежденным аскетом, пользуясь единственной майкой, курткой, одними джинсами и шортами, и выбрасывая из дома все лишнее.

Ему было 28 лет, когда Кирилл Супонев решил покончить счеты с жизнью. И даже его мать, которая только спустя годы примирилась с этой потерей, осознала, что в этом не было ничьей вины.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 22:30
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