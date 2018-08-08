Ученые узнали, как аксоны управляют своим движением

Речь идёт о дистальной уплощенной части аксона, обладающей множеством тонких шипиков. Раньше исследователи не понимали, как конус роста может прокладывать себе путь, «понимать», куда расти. Исследования с применением генетически модифицированных мышей смогли показать, что причиной является концентрация молекул клеточной адгезии nectin-1 непосредственно на концах конуса роста. Nectin-1 является хорошо известной аксоновой молекулой. Shootin1 – это специфический белок, который вовлечён в рост аксонов. Учёные выяснили, что градиентная разница молекулы nectin-1, достигающая 0,4%, вызывает разницу в 71% в фосфорилировании белка shootin1 в конусе роста. В свою очередь это является невероятной чувствительностью.В данном случае если разница между концентрациями молекулы на концах конусах роста будет меньше 1%, большая часть фосфорилируемого белка shootin1 накопится в итоге на участке с так называемой подавляющей концентрацией. Это определит движение аксона. Ученые узнали, что белок shootin1 связывается с L1-CAM. Этой молекуле Наоюки Инагаки дал название «колеса аксона». В случае разрыва связи между данными двумя молекулами, рост будет идти не в том направлении, сигнализирующимся разницей концентраций nectin-1.