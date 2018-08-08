Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции

Новые ограничительные меры могут коснуться бумаг Сбербанка и других компаний. Вместе с рублём упали в цене обыкновенные акции Сбербанка, а на торгах в Лондоне глобальные депозитные расписки крупнейшего российского банка потеряли примерно 6 процентов.Согласно американскому законопроекту, санкции усиливаются против Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Промсвязьбанка. К тому же под запрет попадают операции с российским госдолгом.Эксперты называют ослабление рубля «запоздалой реакцией участников рынка», так как новость о санкциях неоднократно озвучивалась в течение последних двух недель. По предположению специалистов, через несколько дней ситуация может стабилизироваться, потому что судьбу данного законопроекта можно назвать туманной.