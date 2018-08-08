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Курс валют на 08.08.2018

Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции

На Московской бирже в среду резко подорожал доллар, это произошло после того, как в США опубликовали текст законопроекта очередных санкций против России. В результате российский рубль сильно ослаб.

Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции


Новые ограничительные меры могут коснуться бумаг Сбербанка и других компаний. Вместе с рублём упали в цене обыкновенные акции Сбербанка, а на торгах в Лондоне глобальные депозитные расписки крупнейшего российского банка потеряли примерно 6 процентов.

Согласно американскому законопроекту, санкции усиливаются против Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Промсвязьбанка. К тому же под запрет попадают операции с российским госдолгом.

Эксперты называют ослабление рубля «запоздалой реакцией участников рынка», так как новость о санкциях неоднократно озвучивалась в течение последних двух недель. По предположению специалистов, через несколько дней ситуация может стабилизироваться, потому что судьбу данного законопроекта можно назвать туманной.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 18:28
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