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Никита Турчин решил продать свою девственность

Самый молодой участник телепроекта «Дом-2» Никита Турчин живет в периметре уже около полугода, однако за это время у него так и не получилось построить отношений ни с одной девушкой.

Боясь вообще не потерять девственность, парню пришла в голову гениальная мысль – выставить ее на торги. Покупательниц столь необычного товара Никита решил искать через социальные сети, а помогать ему в этом взялась Майя Донцова.

Никита Турчин решил продать свою девственность

Турчин подчеркнул, что готов отдаться только взамен на красоту и молодость, так что подобный аукцион не подразумевает прямую продажу за деньги, а лишь является оригинальным поиском второй половинки.

По словам парня, отдать себя не сложно, а вот найти ту единственную, которой он будет нужен, трудно. Причем, что его не устроит просто красавица, ему нужна еще и умница.

Никита Турчин решил продать свою девственность

«Поиск партнера подобен покупкам в магазине. Вы заходите в магазин и выбираете фрукты: осматриваете, нюхаете, сжимаете — и принимаете решение: годятся ли они вам. Но гораздо важнее — долго ли они будут храниться. Выбор партнера — то же самое. Мы ищем не залежавшиеся второсортный продукт, а свежую искренне и обворожительную девушку», - написал он в своем микроблоге.

Также Никита добавил, что все желающие могут выкладывать свои фотографии и помечать их хештегом #НевестаТурчина. После чего он с Майей их просмотрит и решит, стоит связывать свою жизнь с девушкой или нет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:33
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