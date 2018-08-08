Никита Турчин решил продать свою девственность

«Поиск партнера подобен покупкам в магазине. Вы заходите в магазин и выбираете фрукты: осматриваете, нюхаете, сжимаете — и принимаете решение: годятся ли они вам. Но гораздо важнее — долго ли они будут храниться. Выбор партнера — то же самое. Мы ищем не залежавшиеся второсортный продукт, а свежую искренне и обворожительную девушку», - написал он в своем микроблоге.

Боясь вообще не потерять девственность, парню пришла в голову гениальная мысль – выставить ее на торги. Покупательниц столь необычного товара Никита решил искать через социальные сети, а помогать ему в этом взялась Майя Донцова.Турчин подчеркнул, что готов отдаться только взамен на красоту и молодость, так что подобный аукцион не подразумевает прямую продажу за деньги, а лишь является оригинальным поиском второй половинки.По словам парня, отдать себя не сложно, а вот найти ту единственную, которой он будет нужен, трудно. Причем, что его не устроит просто красавица, ему нужна еще и умница.Также Никита добавил, что все желающие могут выкладывать свои фотографии и помечать их хештегом #НевестаТурчина. После чего он с Майей их просмотрит и решит, стоит связывать свою жизнь с девушкой или нет.