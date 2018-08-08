Стала известна дата выхода финального сезона «Карточный домик»

В шестом сезоне политической драмы на первом плане будет героиня Робин Райт. Из-за скандала о домогательствах персонажа Кевина Спейси были вынужнены убрать. Новый сезон будет называться «Моя очередь». На политическую арену из тени выйдет героиня Робин Райт, Клэр Андервуд, заняв место уволенного Спейси.52-летняя Робин Райт стала главной героиней политического сериала после секс-скандала, разразившегося в ноябре прошедшего года вокруг экранного супруга актрисы. Тогда представители Netflix выступили с официальным заявлением сообщив, что канал в дальнейших сериях «Карточного домика» не будет привлекать для съемок Спейси.4 июля текущего года создатели политического сериала разместили твит с изображением Андервуд. Заголовок гласит:«Сообщение от президента Соединенных Штатов Америки». «Поздравляю с Днем независимости… себя».