Диетологи назвали пять продуктов для предотвращения ранней старости

Яблоки оказались лидерами по силе омолаживающего эффекта в силу ряда причин. Содержащиеся в этих фруктах флавоноиды и полифенолы тормозят окислительные процессы организма, улучшают работу сердца, нормализуют деятельность ЖКТ, поджелудочной железы и печени, а также способствуют выводу токсинов. Все это в целом способствует улучшению внешнего вида и защищает от старости.Аналогичное влияние имеет свекла и свекольный сок, богатый на фолиевую кислоту. Употребление свеклы способствует стимуляции работы головного мозга, усиливает выработку новых клеток, нормализует кровяное давление и метаболизм.На третьем месте оказались продукты с желатином, который может похвастаться высоким содержанием «белка молодости» как называют коллаген. Это вещество позволяет укрепить сердечную мышцу, активизировать мыслительные процессы, улучшить состояние кожи, ногтей и волос.Четвертое место досталось клубнике. Эта любимая многими ягода содержит медь, ценные антиоксиданты и фруктовые кислоты. Она способна оказывать противовоспалительное действие, стимулируя организм на обновление и продолжительную жизнь.Замыкает рейтинг омолаживающих продуктов оливки, которые способны выводить из организма тяжелые металлы и токсины. Особенно этот продукт рекомендуется людям среднего и старшего возраста, поскольку оливки очищают сосуды, понижают уровень вредного холестерина и помогают укрепить костные ткани.