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Диетологи назвали пять продуктов для предотвращения ранней старости

Западные эксперты в сфере диетологии перечислили пять продуктов, регулярное употребление которых поможет предотвратить наступление ранней старости. И не зря в славянской мифологии распространены сказки про молодильные яблоки, поскольку именно этот фрукт оказался на первом месте рейтинга.

Диетологи назвали пять продуктов для предотвращения ранней старости

Яблоки оказались лидерами по силе омолаживающего эффекта в силу ряда причин. Содержащиеся в этих фруктах флавоноиды и полифенолы тормозят окислительные процессы организма, улучшают работу сердца, нормализуют деятельность ЖКТ, поджелудочной железы и печени, а также способствуют выводу токсинов. Все это в целом способствует улучшению внешнего вида и защищает от старости.

Аналогичное влияние имеет свекла и свекольный сок, богатый на фолиевую кислоту. Употребление свеклы способствует стимуляции работы головного мозга, усиливает выработку новых клеток, нормализует кровяное давление и метаболизм.

На третьем месте оказались продукты с желатином, который может похвастаться высоким содержанием «белка молодости» как называют коллаген. Это вещество позволяет укрепить сердечную мышцу, активизировать мыслительные процессы, улучшить состояние кожи, ногтей и волос.

Диетологи назвали пять продуктов для предотвращения ранней старости

Четвертое место досталось клубнике. Эта любимая многими ягода содержит медь, ценные антиоксиданты и фруктовые кислоты. Она способна оказывать противовоспалительное действие, стимулируя организм на обновление и продолжительную жизнь.

Замыкает рейтинг омолаживающих продуктов оливки, которые способны выводить из организма тяжелые металлы и токсины. Особенно этот продукт рекомендуется людям среднего и старшего возраста, поскольку оливки очищают сосуды, понижают уровень вредного холестерина и помогают укрепить костные ткани.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:20
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