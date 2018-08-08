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Саша Шева решилась на очередную пластическую операцию

Известная участница реалити-шоу «Дом-2» продемонстрировала поклонникам в своем микроблоге фото с пластическим хирургом.

Саша Шева решилась на очередную пластическую операцию

Шева еще до прихода на Поляну успела подкорректировать себе внешность. Что именно переделала девушка, зрители точно не знают, вот только фотографии ее «до» и «после», которые регулярно появляются в сообществах телестройки, вызывают множество споров в Сети.

Некоторые уверены, что Саша «перекроила себя всю», другие же, что девушка изменила только губы. А вот сама участница «Дома-2» уверена, что ей еще имеется над чем поработать.

Так, например, накануне Шева решила заинтриговать подписчиков на эту тему. Саша опубликовала снимок с пластическим хирургом и поинтересовалась, догадываются ли фанаты, что именно она хочет изменить на этот раз?

«Если мой пост наберёт 38 комментариев за 18 минут, то я выйду в эфир из операционной», - подытожила звезда проекта.

Мнения фолловеров разошлись. Кто-то решил, что Саша собирается изменить размер груди, другие уверены - нос, третьи отделались шуткой, которую, к слову, поддержал и ее нынешний сожитель Арай Чобанян, и подчеркнули: «Мозги!»

Вот только все они ошиблись. Как стало известно чуть позже, Шева решила удалить так называемые «комки Биша». Фотографии из операционной уже появились в Сети. Кроме того, судя по всему, фото были сделаны с обещанного Александрой прямого эфира. Однако результата операции пока не видно.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:58
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