Саша Шева решилась на очередную пластическую операцию

«Если мой пост наберёт 38 комментариев за 18 минут, то я выйду в эфир из операционной», - подытожила звезда проекта.

Шева еще до прихода на Поляну успела подкорректировать себе внешность. Что именно переделала девушка, зрители точно не знают, вот только фотографии ее «до» и «после», которые регулярно появляются в сообществах телестройки, вызывают множество споров в Сети.Некоторые уверены, что Саша «перекроила себя всю», другие же, что девушка изменила только губы. А вот сама участница «Дома-2» уверена, что ей еще имеется над чем поработать.Так, например, накануне Шева решила заинтриговать подписчиков на эту тему. Саша опубликовала снимок с пластическим хирургом и поинтересовалась, догадываются ли фанаты, что именно она хочет изменить на этот раз?Мнения фолловеров разошлись. Кто-то решил, что Саша собирается изменить размер груди, другие уверены - нос, третьи отделались шуткой, которую, к слову, поддержал и ее нынешний сожитель Арай Чобанян, и подчеркнули: «Мозги!»Вот только все они ошиблись. Как стало известно чуть позже, Шева решила удалить так называемые «комки Биша». Фотографии из операционной уже появились в Сети. Кроме того, судя по всему, фото были сделаны с обещанного Александрой прямого эфира. Однако результата операции пока не видно.