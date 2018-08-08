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Экс-участники «Дома-2» не хотят общаться с Дарьей Друзьяк

Несколько месяцев подряд Дарье Друзьяк удавалось позиционировать себя едва ли не самой интересной и яркой участницей телепроекта «Дом-2», однако далеко не многие коллеги и зрители могли с этим согласиться, особенно из-за ее бесконечных провокаций и драк.

Кроме того, ходят слухи, что девушка настолько зазвездилась, что начала в открытую шантажировать руководство, а потому было принято решение от нее избавиться. На голосовании была выставлена ее кандидатура и большая часть коллектива проголосовала против ее дальнейшего пребывания в периметре.

Экс-участники «Дома-2» не хотят общаться с Дарьей Друзьяк

Однако как оказалось, не только нынешние участники реалити-шоу не хотят видеть в своем обществе Дашу, за воротами от общения с ней отказались и многие бывшие герои «Дом-2». Об этом стало известно благодаря переписке Друзьяк с Анастасией Балинской.

Судя по тому, что писала Настя, Дмитрий Кварацхелия, Богдана Николенко, Андрей Денисов и Алексей Кудряшов, с которыми она после ухода очень тесно общается, не хотят видеть Дашу в своей компании, поскольку та несет только негатив.

Экс-участники «Дома-2» не хотят общаться с Дарьей Друзьяк

Сама Балинская не против общения с Друзьяк, по ее словам, она отпустила все те обиды, которые были на проекте, а потому больше не испытывает к девушке неприязни, но идти ради нее против своих друзей она тоже не будет. Из этого следует, что даже вне «Дома-2» Даша продолжает оставаться изгоем.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:34
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