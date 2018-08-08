Выявлено лучшее средство для борьбы с простудой

В частности, такой микроэлемент, как цинк поможет поддержать иммунную систему человека в рабочем режиме круглый год. Согласно последим экспериментам, употребление цинка поможет предотвратить развитие вируса в организме больного. Также этот элемент является хорошей профилактикой от простудных заболеваний.Американские специалисты провели несколько исследований, в которых участвовали добровольцы больные простудными заболеваниями. В результате учёные выяснили, что пациенты, употребляющие цинк, выздоравливали значительно быстрее. Что интересно, витамин С оказался не таким эффективным при простуде, как цинк.