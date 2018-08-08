В Дагестане в ДТП с поездом погибли три человека

По данным пресс-службы МВД Карабудахкентского района, около полуночи во вторник автомобиль ВАЗ, выехав на нерегулируемый железнодорожный переезд, столкнулся с грузовым электровозом. В этом ДТП погибло трое людей. Известно, что среди них был и ребенок. Двое выживших, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы в райбольницу.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали трагической аварии.