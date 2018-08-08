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В Молдавии критикуют возможное прекращение ж/д сообщения Украины с РФ

В Молдавии подвергли жесткой критике возможное прекращение ж/д сообщения Украины с РФ. Подобные планы чреваты негативными последствиями во всем восточно-европейском пространстве, убеждены в молдавском Министерстве экономики.

В Молдавии критикуют возможное прекращение ж/д сообщения Украины с РФ

Накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян предупредил о том, что в ведомстве обсуждается идея прекращения ж/д сообщения Украины с Российской Федерацией.

Комментируя эту инициативу, молдавские чиновники обратили внимание своих украинских коллег на вероятные негативные последствия. Прекращение железнодорожного сообщения отрицательно отразится на финансовом состоянии бенефициаров всей Восточной Европы, а также затронет доходы ж/д администрация Молдавии, Украины и РФ.

В Кишиневе подчеркнули, что вмешиваться в политику Украины они не имеют права. При этом была выражена надежда, что нововведение не затронет три поезда, которые следуют из Молдавии в Россию через Украину.

С осени 2015 года по инициативе киевской стороны было отменено авиасообщение Украины с Россией. Ж/д транспорт еще работает, хотя число поездов сократилось в разы по сравнению с "домайданным" периодом.

Ранее сообщалось, что пассажирский состав «Киев-Москва» стал самым доходным для Украины за 2017 год. Его прибыль составила около 6 млн долларов.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:30
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