Apple внедрит в новые Mac Face ID и функцию управления жестами

Сообщается, что для внедрения технологии Face ID инженеры Apple встроят в компьютер специальный объектив, который будет работать даже в спящем режиме. Систему соединят с функцией Power Nap, а она в свою очередь отвечает за фоновую работу некоторых служб компьютера, когда он «отдыхает». Объектив сканера сможет анализировать внешность пользователя без каких-либо дополнительных действий с его стороны.Также появится опция управления жестами PrimeSense. Здесь важную роль будет играть тот же самый объектив Face ID. Он сможет принимать жесты от пользователя и переводить их в систему, чтобы она могла проанализировать ту или иную команду.