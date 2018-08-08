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Apple внедрит в новые Mac Face ID и функцию управления жестами

Американские разработчики из Apple готовят для новых Mac очень полезные функции. Речь идет о внедрении полноценной системы сканирования лица Face ID и опции управления компьютером посредством использования жестов.

Apple внедрит в новые Mac Face ID и функцию управления жестами


Сообщается, что для внедрения технологии Face ID инженеры Apple встроят в компьютер специальный объектив, который будет работать даже в спящем режиме. Систему соединят с функцией Power Nap, а она в свою очередь отвечает за фоновую работу некоторых служб компьютера, когда он «отдыхает». Объектив сканера сможет анализировать внешность пользователя без каких-либо дополнительных действий с его стороны.

Также появится опция управления жестами PrimeSense. Здесь важную роль будет играть тот же самый объектив Face ID. Он сможет принимать жесты от пользователя и переводить их в систему, чтобы она могла проанализировать ту или иную команду.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:15
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