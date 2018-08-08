Apple внедрит в новые Mac Face ID и функцию управления жестами
Американские разработчики из Apple готовят для новых Mac очень полезные функции. Речь идет о внедрении полноценной системы сканирования лица Face ID и опции управления компьютером посредством использования жестов.
Сообщается, что для внедрения технологии Face ID инженеры Apple встроят в компьютер специальный объектив, который будет работать даже в спящем режиме. Систему соединят с функцией Power Nap, а она в свою очередь отвечает за фоновую работу некоторых служб компьютера, когда он «отдыхает». Объектив сканера сможет анализировать внешность пользователя без каких-либо дополнительных действий с его стороны.
Также появится опция управления жестами PrimeSense. Здесь важную роль будет играть тот же самый объектив Face ID. Он сможет принимать жесты от пользователя и переводить их в систему, чтобы она могла проанализировать ту или иную команду.
Сообщается, что для внедрения технологии Face ID инженеры Apple встроят в компьютер специальный объектив, который будет работать даже в спящем режиме. Систему соединят с функцией Power Nap, а она в свою очередь отвечает за фоновую работу некоторых служб компьютера, когда он «отдыхает». Объектив сканера сможет анализировать внешность пользователя без каких-либо дополнительных действий с его стороны.
Также появится опция управления жестами PrimeSense. Здесь важную роль будет играть тот же самый объектив Face ID. Он сможет принимать жесты от пользователя и переводить их в систему, чтобы она могла проанализировать ту или иную команду.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:15