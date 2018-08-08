АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Юрий Дудь выпустил фильм про телеведущего Сергея Супонева

Журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм, про погибшего телеведущего Сергея Супонева, который всю свою жизнь посвятил детскому телевидению.

Юрий Дудь выпустил фильм про телеведущего Сергея Супонева


В киноленту под названием «Сергей Супонев – друг всех детей» вошли интервью с комиком Юлией Ахметовой, принимавшей участие в программе «Звёздный час», телеведущим Леонидом Якубовичем, певицей Леной Перовой и с соавтором фильма Александром Гольдбуртом.

Сергей Супонев ушёл из жизни 8 декабря 2001 года, телеведущий катался на снегоходе по льду реки Волги в деревне Едимоново и на полном ходу врезался в мостики, скрытые подо льдом. В результате телеведущий получил не совместимые с жизнью травмы.

По мнению Юрия Дудя, Супонев имеет отношению к воспитанию всех, кто родился в период с 80 по 90 годы прошлого столетия, поэтому решил создать о телеведущем фильм.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После 20 лет брака Лариса Долина рассталась с
Вера Брежнева поведала о сложностях в жизни
Компания Xiaomi запретила в MIUI 10 откат к более
Алена Савкина намекнула на свой уход с
Стала известна дата выхода финального сезона
Врачи рассказали, почему нельзя полностью
Юрий Дудь выпустил фильм про телеведущего Сергея
Дочь Юдашкина оставила детей на своих родителей и
Испуганный житель Оклахомы зафиксировал на камеру
Саша Шева решилась на очередную пластическую
Врачи назвали продукты, сжигающие жир во время сна
На МКАД в аварии пострадали пять человек
В Дагестане в ДТП с поездом погибли три человека
На родине Дракулы археологами найден таинственный
Новости «Дома-2»: Илья Яббаров отравился на
Западный Голливуд призвал убрать с «Аллеи славы»
Energizer выпустила два смартфона с четырьмя
Пользователи Instagram вычислили победителя шоу
Татьяна Мусульбес нарастила волосы к свадьбе
Максим Виторган не торопится знакомить свою
Экс-участники «Дома-2» не хотят общаться с Дарьей
Александра Шева может вернуться на телепроект
Британские ученые создали таблицу прорывных
Гавайские кораллы за 47 лет приспособились к
В Сети появился второй трейлер сериала «Шучу» с
Пойманные слоны погибают раньше родившихся в
Биоинженеры создали лечебный магнитный гель
Ученые доказали, что в мире стало меньше бедности
Ирина Пинчук лидирует в голосовании «Участник
Уфолог Скотт Варинг обнаружил башню и базу НЛО на
Просмотреть все новости