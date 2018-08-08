Юрий Дудь выпустил фильм про телеведущего Сергея Супонева

В киноленту под названием «Сергей Супонев – друг всех детей» вошли интервью с комиком Юлией Ахметовой, принимавшей участие в программе «Звёздный час», телеведущим Леонидом Якубовичем, певицей Леной Перовой и с соавтором фильма Александром Гольдбуртом.Сергей Супонев ушёл из жизни 8 декабря 2001 года, телеведущий катался на снегоходе по льду реки Волги в деревне Едимоново и на полном ходу врезался в мостики, скрытые подо льдом. В результате телеведущий получил не совместимые с жизнью травмы.По мнению Юрия Дудя, Супонев имеет отношению к воспитанию всех, кто родился в период с 80 по 90 годы прошлого столетия, поэтому решил создать о телеведущем фильм.