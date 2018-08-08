Западный Голливуд призвал убрать с «Аллеи славы» звезду Трампа

Дюран написал в электронном письме: «Получить звезду на Аллее Славы – это честь. Когда кто-то начинает оскорблять меньшинства, иммигрантов, мусульман, инвалидов или женщин, этот человек лишается такой чести».

Такое предложение было вынесено в связи с высказываниями Дональда Трампа о меньшинствах и других группах населения. В своём докладе горсовет вспомнил решение лидера США по поводу разделения семей иммигрантов на американской границе и его отказ верить в то, что спецслужбы Америки нашли доказательства вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в 2016 года, когда Трамп стал президентом.Представители Торговой палаты Голливуда рассказали, что планов убирать звезду с «Аллеи славы» пока нет, но палата рассмотрит решение горсовета на следующем заседании. Городской совет западного Голливуда не имеет права принимать такие решения, поскольку «Аллея славы» не входит в юрисдикцию данного совета.