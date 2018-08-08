Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала развод Петросяна и Степаненко

Украинская пианистка, получившая широкую известность, благодаря скандалу со своим бывшим супругом Арменом Джигарханяном, прокомментировала бракоразводный процесс юмористов, заявляя, что артисты имеют право сами решать, какую информацию можно разглашать, а что должно оставаться личным и неприкосновенным.По мнению специалистов, вокруг развода Петросяна и Степаненко шумиха будет только нарастать, потому что обе стороны заинтересованы в привлечении внимания, так как это увеличит их капитал.