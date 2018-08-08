Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала развод Петросяна и Степаненко
Виталина Цимбарлюк-Романовская решила вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг развода звёздной пары Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Экс-супруга артиста Армена Джигарханяна заявила, что творческих личностей нужно судить по их трудовым заслугам.
Украинская пианистка, получившая широкую известность, благодаря скандалу со своим бывшим супругом Арменом Джигарханяном, прокомментировала бракоразводный процесс юмористов, заявляя, что артисты имеют право сами решать, какую информацию можно разглашать, а что должно оставаться личным и неприкосновенным.
По мнению специалистов, вокруг развода Петросяна и Степаненко шумиха будет только нарастать, потому что обе стороны заинтересованы в привлечении внимания, так как это увеличит их капитал.
Украинская пианистка, получившая широкую известность, благодаря скандалу со своим бывшим супругом Арменом Джигарханяном, прокомментировала бракоразводный процесс юмористов, заявляя, что артисты имеют право сами решать, какую информацию можно разглашать, а что должно оставаться личным и неприкосновенным.
По мнению специалистов, вокруг развода Петросяна и Степаненко шумиха будет только нарастать, потому что обе стороны заинтересованы в привлечении внимания, так как это увеличит их капитал.