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Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала развод Петросяна и Степаненко

Виталина Цимбарлюк-Романовская решила вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг развода звёздной пары Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Экс-супруга артиста Армена Джигарханяна заявила, что творческих личностей нужно судить по их трудовым заслугам.

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала развод Петросяна и Степаненко


Украинская пианистка, получившая широкую известность, благодаря скандалу со своим бывшим супругом Арменом Джигарханяном, прокомментировала бракоразводный процесс юмористов, заявляя, что артисты имеют право сами решать, какую информацию можно разглашать, а что должно оставаться личным и неприкосновенным.

По мнению специалистов, вокруг развода Петросяна и Степаненко шумиха будет только нарастать, потому что обе стороны заинтересованы в привлечении внимания, так как это увеличит их капитал.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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