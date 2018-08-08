Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру за оскорбление Монеточки

Шнуров заявил: «Монеточке всего 20 лет, и я нахожу ее прикольной. Поведение Земфиры и нападки на молодежь считаю неким брюзжанием, которое ей не к лицу».

В соцсетях Земфира написала, что у Гречки и голос, и внешность просто «ужасные», а тексты песен не убеждают. Так же резко исполнительница высказалась о Монеточке. По мнению Земфиры, тексты песен у нее хороший, к внешности вопросов тоже нет, но «голос — омерзительный».Сергей Шнуров в интервью прокомментировал резкое высказывание Земфиры о вокале Монеточки. Лидер группы «Ленинграда» рассказал, что считает молодую исполнительницу забавной, а высказывание опытной певицы отнес к разряду «старческого ворчания».Стоит отметить, что на оскорбления Земфиры в адрес двух восходящих звезд Монеточки и Гречки негативно отреагировали, как многие коллеги певицы, так и пользователи Сети, которые считают такое поведение знаменитости неподобающим.