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Участник драки с Сэми Насери рассказал что случилось в московском клубе

Олег - участник инцидента, произошедшего в московском клубе с Сэми Насери, рассказал, что случилось в ходе стычки. По словам мужчины, известный французский актёр был в неадекватном состоянии и, по всей видимости, под наркотиками.

Участник драки с Сэми Насери рассказал что случилось в московском клубе


Во время потасовки в клубе также находился брат Сэми Насери, переводчик, несколько девушек, а также его друзья. Актер вёл себя внутри заведения очень вызывающе. Он отказался оплатить свой счет, был недоволен обслуживанием. Олег часто посещал данный клуб, знал хорошо персонал, поэтому решил заступиться за администратора. Он вначале пытался утихомирить Насери и его брата. Но позже французы начали с администратором разговаривать на повышенных тонах, а также хамить. В итоге Олег немного пихнул Сэми, вследствие чего завязалась драка. Главным провокатором драки в данном случае был брат, который себя вёл очень агрессивно.

После потасовки приехали сотрудники скорой помощи, которые предложили увезти французского актёра на медицинское освидетельствование. Однако братья отказались от этого, что наталкивает на мысль про наркотики.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:50
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