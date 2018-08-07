АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Появились слухи, что Илья Яббаров бросил беременную Алену Савкину и отправился отдыхать на Бали

Беременная Алена Савкина заверяет, что ей не нужна квартира, розыгрыш которой еще даже не начался, поэтому очень обижается на родственников, а в частности на Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которые уверены, что она строит из себя мученицу только чтобы стать победительницей.

И зрители реалити-шоу «Дом-2» предполагают, что участница действительно говорит правду, однако очень сомневаются на счет побуждений Ильи Яббарова, который сначала горел желанием помириться с будущей матерью своего сына, а теперь заявляет, что поставил в отношениях с ней большую точку и не намерен унижаться.

Появились слухи, что Илья Яббаров бросил беременную Алену Савкину и отправился отдыхать на Бали

По мнению пользователей, молодой человек стоит из себя мерзавца исключительно для того, чтобы повысить количество симпатий к своей возлюбленной, ведь не секрет, что зрители всегда поддерживают обиженных и угнетенных.

И Илья настолько мечтает о призовой квартире, что продолжает создавать конфликтные ситуации вокруг беременной Алены и своей будущей тещи Татьяны Владимировны.

Появились слухи, что Илья Яббаров бросил беременную Алену Савкину и отправился отдыхать на Бали

Так, к примеру, после недельного кастинг-тура, в котором Яббаров весело проводил время с претендентками на приход в периметр, парень взял отпуск и решил отправиться на Бали, считая, что целиком и полностью заслужил отдых.

Что касается Савкиной, то Илья даже думать не хочет, ведь ей постоянно что-то не нравится, а «ползать на коленках» перед ней он устал.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:54
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Canon представила компактный фотопринтер Zoemini
В небе заметили НЛО, который менял свою форму
Ученые заявили, что стресс помогает усвоить
Появились слухи, что Илья Яббаров бросил
Яна Рудковская порадовала поклонников образом
Татьяна Владимировна лишит Марину Африкантову
«Ольга очень странно себя ведет»:
Анна Хилькевич призналась мужу в любви в
Ксения Бородина показала подписчикам ковры в ее
Иосифа Кобзона выписали из больницы
Ксения Собчак еще 6 лет назад рассказала о тесной
Скалолазка с трудом забралась на Монблан и там
Принц Гарри пришел на свадьбу своего друга в
По словам пиар-директора, Ольга Бузова купила не
Участница «Дома-2» Александра Черно стала
Настасья Самбурская решила подразнить поклонников
София Ротару отметила свой день рождения в кругу
Обновлённые Land Cruiser и Lexus LX без
Алиана Устиненко показала подписчикам своего
Ольга Жарикова отправилась в Наро-Фоминск
Бывший муж Ольги Бузовой продолжает
Канадский радиотелескоп зафиксировал странный
LG представила смартфон среднего уровня Q8
Рассадник преступности и терроризма: власти
Инопланетяне проявляют огромный интерес к
Журнал телепроекта «Дом-2» оклеветал Саймона
Дело футболиста Федора Смолова по факту ДТП
Эпатажная звезда «Дома-2» Марго Овсянникова
Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к
Александр Малинин отказался общаться с дочерью
Просмотреть все новости