Появились слухи, что Илья Яббаров бросил беременную Алену Савкину и отправился отдыхать на Бали

И зрители реалити-шоу «Дом-2» предполагают, что участница действительно говорит правду, однако очень сомневаются на счет побуждений Ильи Яббарова, который сначала горел желанием помириться с будущей матерью своего сына, а теперь заявляет, что поставил в отношениях с ней большую точку и не намерен унижаться.По мнению пользователей, молодой человек стоит из себя мерзавца исключительно для того, чтобы повысить количество симпатий к своей возлюбленной, ведь не секрет, что зрители всегда поддерживают обиженных и угнетенных.И Илья настолько мечтает о призовой квартире, что продолжает создавать конфликтные ситуации вокруг беременной Алены и своей будущей тещи Татьяны Владимировны.Так, к примеру, после недельного кастинг-тура, в котором Яббаров весело проводил время с претендентками на приход в периметр, парень взял отпуск и решил отправиться на Бали, считая, что целиком и полностью заслужил отдых.Что касается Савкиной, то Илья даже думать не хочет, ведь ей постоянно что-то не нравится, а «ползать на коленках» перед ней он устал.