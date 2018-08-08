Microsoft решила продлить работу Skype 7 из-за жалоб пользователей

Несмотря на множество жалоб пользователей и пожелания сохранить в работоспособном состоянии Skype 7, первоначально сотрудниками крупной компании все же были намечены планы в установленном порядке осуществить обновление всех установленных программ у пользователей. Полностью измененный интерфейс мессенджера, а также отсутствие некоторых функций делало невозможным для большинства пользователей применять Skype 8 версии.Даже такая элементарная задача, как модерация группового чата в последнем обновлении мессенджера являлась невозможной, так как в интерфейсе до сих пор не добавили соответствующие функции. Основным поводом к тому, чтобы сохранить работоспособной Skype 7 являлись более 45 жалоб пользователей, которые обоснованно озвучили претензии к обновлению. Не исключено, что вопрос о закрытии поддержки работы Skype 7 будет поднят позже, однако до этого периода разработчикам предстоит окончательно справиться со всеми недоработками.