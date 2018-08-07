Рассадник преступности и терроризма: власти Туниса потеряли контроль над ситуацией в стране

В крупном туристическом городе Туниса Рафраф 6 августа по подозрению в терроризме был арестован принадлежащий к такфиристам 33-летний мужчина. Чаще всего исполнителями терактов становятся именно приверженцы этой радикальной идеологии. В данный момент выясняются его планы и наличие сообщников.В последнее время такие случаи участились. В ночь с 3 на 4 августа было выявлено и раскрыто убежище террористов, в котором шла подготовка крупного взрыва. Правоохранители арестовали обоих смертников, однако выйти на их сообщников и узнать подробности теракта не удалось.Несмотря на утверждения тунисских властей о том, что уровень безопасности достаточно высок, предотвратить удается далеко не каждую угрозу. В течение прошлого месяца от терактов пострадали несколько человек. Сотрудники нацгвардии погибли при взрыве на границе Туниса и Алжира, на территории отеля на популярном курорте Джерба подверглись нападению несколько полицейских, а в начале августа в коммерческий банк в Кассерине, где находились сотрудники учреждения и посетители, ворвались несколько вооруженных людей.В Тунисе стремительно растет уровень преступности, что влечет за собой повышение террористической угрозы из-за увеличивающейся активности боевиков. Более того, это действует не только в рамках страны, но и распространяется на соседние и отдаленные государства, в том числе в Европе. Генеральная прокуратура Германии заявила, что арестованный в мае и собиравшийся устроить взрыв террорист является выходцем из Туниса, а компания Soufan Group подсчитала, что по всему миру действуют 3000 террористов из этой африканской страны.Таким образом, власти Туниса намеренно распространяют дезинформацию о высоком уровне безопасности, чтобы привлечь финансовые и туристические потоки, чтобы повлиять на плачевное состояние экономики. При этом в действительности они не способны обеспечить безопасные условия для туристов и местного населения. Страдают от их действий даже те, кто оказался в стране по воле случая. Так, уже несколько месяцев под арестом удерживается судно Ural, следовавшее из Новороссийска в Камерун. Экипаж намеревался завернуть в Сфакс и пройти необходимый после шторма ремонт, но по надуманным причинам до сих пор находится под арестом.Это можно было бы классифицировать как один из методов борьбы местных властей с возможными угрозами, но на деле кроме создания видимости активного противодействия терроризму руководство Туниса не предпринимает иных действий. В частности, власти не хотят запрещать ношение и использование огнестрельного оружия, в том числе на свадьбах и торжествах, хотя в последнее время из-за этого погибли два ребенка 6-ти и 15-ти лет.Власти Туниса попросту не в состоянии принимать рациональные решения и позитивно повлиять на обстановку в стране, которая превратилась в рассадник преступности и терроризма, — они окончательно потеряли контроль над ситуацией.