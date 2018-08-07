Иосифа Кобзона выписали из больницы
Иосифа Кобзона, народного артиста и депутата Госдумы РФ, выписали из больницы, после чего он продолжит лечение в домашней обстановке. Его близкие не скрывают, что медики до сих пор обеспокоены состоянием артиста, однако все же посчитали возможным продолжить получать курс лечения дома.
Кроме того, Лев Лещенко, который тесно общается с семьей Иосифа Кобзона, рассказал , что самочувствие больного несколько улучшилось, однако на тот момент политик до сих пор находился в стенах больницы. Если еще совсем недавно о стабильности было говорить не уместно, то теперь организм артиста ведет себя более правильно. Также сообщается, что Иосиф Кобзон дышит самостоятельно, однако для облегчения этого процесса все же применяется сопутствующее оборудование.
Напомним, с конца июля стали поступать первые сообщения о резком ухудшении здоровья народного артиста, которого экстренно госпитализировали в одну из лучших московских клиник. Несмотря на слухи, что Кобзон впал в кому, практически сразу появилось опровержение от родственников, высказавших совершенно другую картину событий. Остается надеяться, что в скором времени народный артист сможет снова радовать своим творчеством многомиллионную публику.
Кроме того, Лев Лещенко, который тесно общается с семьей Иосифа Кобзона, рассказал , что самочувствие больного несколько улучшилось, однако на тот момент политик до сих пор находился в стенах больницы. Если еще совсем недавно о стабильности было говорить не уместно, то теперь организм артиста ведет себя более правильно. Также сообщается, что Иосиф Кобзон дышит самостоятельно, однако для облегчения этого процесса все же применяется сопутствующее оборудование.
Напомним, с конца июля стали поступать первые сообщения о резком ухудшении здоровья народного артиста, которого экстренно госпитализировали в одну из лучших московских клиник. Несмотря на слухи, что Кобзон впал в кому, практически сразу появилось опровержение от родственников, высказавших совершенно другую картину событий. Остается надеяться, что в скором времени народный артист сможет снова радовать своим творчеством многомиллионную публику.