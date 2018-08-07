Иосифа Кобзона выписали из больницы

Кроме того, Лев Лещенко, который тесно общается с семьей Иосифа Кобзона, рассказал , что самочувствие больного несколько улучшилось, однако на тот момент политик до сих пор находился в стенах больницы. Если еще совсем недавно о стабильности было говорить не уместно, то теперь организм артиста ведет себя более правильно. Также сообщается, что Иосиф Кобзон дышит самостоятельно, однако для облегчения этого процесса все же применяется сопутствующее оборудование.Напомним, с конца июля стали поступать первые сообщения о резком ухудшении здоровья народного артиста, которого экстренно госпитализировали в одну из лучших московских клиник. Несмотря на слухи, что Кобзон впал в кому, практически сразу появилось опровержение от родственников, высказавших совершенно другую картину событий. Остается надеяться, что в скором времени народный артист сможет снова радовать своим творчеством многомиллионную публику.