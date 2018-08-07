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Виктория Романец считает, что не стоит желать замужних женщин, которым изменяют

Бывшая участница известной телестройки «Дом-2» Виктория Романец заявила, что не собирается жалеть замужних женщин, которым изменяют их мужья.

Недавно экс-участница «Дома-2» Романец дала интервью одному из известных журналов, в котором затронула достаточно щепетильную тему, касаемо отношений с женатыми мужчинами.

Виктория Романец считает, что не стоит желать замужних женщин, которым изменяют

Виктория уверена, что все мужчины могут совершать ошибки в выборе своих вторых половин, поэтому при общении с женатым, нужно лишь научиться отличить того, кто готов изменить свою жизнь не на словах, а благодаря решительным поступкам.

По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», 90% мужчин не готовы бросить жену, поэтому они лишь ищут развлечение на время. Однако оставшиеся 10% мужчин хотят любви и ласки, и их ничего не держит в семье кроме детей.

Виктория Романец считает, что не стоит желать замужних женщин, которым изменяют

Романец также добавила, что не стоит связываться с женатыми мужчинами, которым младше 25 лет, так как по мнению девушки, они еще «зеленые» и не могут осознанно сделать свой выбор.

Виктор верит, что женщины сами решают, как далеко зайдут их отношения с женатыми мужчинами. Если от мужчины исходят серьезные намерения, то почему бы и не попробовать построить с ним отношения. В таком случае не стоит жалеть замужних женщин, так как развод – это не приговор, ведь людям свойственно совершать ошибки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:03
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