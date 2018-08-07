«Ольга очень странно себя ведет»: Экс-представитель Цымбалюк-Романовской раскрыла истинные причины скандала Ольги Казаченко с бывшим мужем

«С их стороны я непорядочности не вижу, а со стороны Ольги замечаю. Она зарабатывает на скандале. И долго не выпустит из рук этот лакомый кусок. Хочу обратиться к ней через прессу: «Ольга, отпусти уже штаны бывшего мужа, оставь его в покое и строй свою судьбу без него», - заявляет Элина Мазур.

«Ольга очень странно себя ведет. Недавно написала заявление в полицию и Следственный комитет - якобы Вадим угрожает ее убить. На самом деле, как рассказал Казаченко, на очередном судебном заседании Ольга начала снимать видео на телефон. Вадим попросил не снимать его. Но она его послала. Он попытался отнять у нее телефон. В ответ Ольга закричала: бей меня, ударь мать своего ребенка (это слышно на видео) - то есть провоцировала скандал. Съемка попала в соцсети, а затем на телеканалы..На мой субъективный взгляд, это попахивает ложным доносом с ее стороны. Уже наказуемое деяние. В общем, пусть юристы разбираются..», - рассказала Элина Мазур.

Элина Мазур является довольно скандальной личностью, которая до сих пор продолжает активно подливать масла в огонь в развод Вадима и Ольги Казаченко. Стоит напомнить, что имя этой женщины впервые прогремело на всю Россию, когда она приняла непосредственную участь в разводе Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна.Тогда Мазур яро «стояла горой» за Виталину, но вдруг, неожиданно ни для кого, решила изменить мнение и занять сторону Армена Борисовича. И даже после того, как о самой Элине в социальных сетях начали всплывать нелицеприятные факты, скандалистка не поторопилась уйти в тень.И вот на днях Элина Мазур в очередной раз решила вмешаться в скандальную звездную историю связанную с разводом. В этот раз под прицел попало семейство Ольги и Вадима Казаченко. Отметим, что экс-возлюбленные на протяжении уже года на всеобщее обозрение пытаются выяснить отношения и прийти к чему-то общему.На сегодняшний день Элина целиком и полностью заняла сторону нынешней возлюбленной Вадима Казаченко - Ирины Аманти. Мазур убеждена, что Вадим и Ирина очень искренне относятся друг к другу, а их любовь называется настоящей и «не постановочной».Ольга же Казаченко, как выяснилось, уверена в том, что данная ситуация только на руку Элине Мазур, ведь невооруженным взглядом видно, что скандалистка пытается наживиться на разводе популярного музыканта.В довершение всего, Мазур уверена, что Ольга всеми возможными способами на данный момент пытается придать данному делу новый оборот.